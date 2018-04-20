Розмір субсидій українців у березні зменшився на 62%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Середній розмір субсидій на ЖКП у березні 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 62%, водночас розмір субсидій, які надаються готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива збільшився на 8,7%, передає УНН з посиланням на Держстатистики.
“Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 62% і становив 480,8 грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство, які надаються готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у березні 2018 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 8,7% і становив 3 100,6 грн”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у березні 2018 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 6 597,1 тис. домогосподарств (44% від загальної кількості домогосподарств країни). Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні—березні 2018 року становила 471,1 млн грн, у відповідному періоді 2017 року — 2065,7 млн грн.
Крім того, у січні—березні 2018 року 229,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Кількість таких домогосподарств порівняно з відповідним періодом 2017 року збільшилася у 2,2 рази.
За цей період сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами, становила 438,8 млн грн, за відповідний період 2017 року — 273,8 млн грн.
Нагадаємо, за словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, на сьогоднішній день немає приводів для глобальних змін в системі нарахування субсидій.