Розенко: система нарахування субсидій глобально не зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На сьогоднішній день немає приводів для глобальних змін в системі нарахування субсидій. Про це в кулуарах парламенту заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
"Я не готовий говорити про якусь нову систему (нарахування субсидій – ред.) – система не зміниться, вона довела свою ефективність. Тому я не думаю, що будуть якісь глобальні зміни в системі субсидій", – підкреслив Розенко.
Раніше в ефірі одного з телеканалів міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що монетизацію субсидій для домогосподарств в Україні проведуть у два етапи. Спочатку - для тих домогосподарств, які мають індивідуальне опалення, а другий етап стосуватиметься мешканців багатоквартирних будинків з централізованим опаленням, які отримують субсидії.
Нагадаємо, Кабмін створив робочу групу для проведення монетизацій субсидій.