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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Розенко: система начисления субсидий глобально не изменится

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. На сегодняшний день нет поводов для глобальных изменений в системе начисления субсидий. Об этом в кулуарах парламента заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает корреспондент УНН.

Розенко: система начисления субсидий глобально не изменится

"Я не готов говорить о какой-то новой системе (начисления субсидий - ред.) - система не изменится, она доказала свою эффективность. Поэтому я не думаю, что будут какие-то глобальные изменения в системе субсидий", - подчеркнул Розенко.

Ранее в эфире одного из телеканалов министр социальной политики Андрей Рева заявил, что монетизацию субсидий для домохозяйств в Украине проведут в два этапа. Сначала - для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, а второй этап будет касаться жителей многоквартирных домов с централизованным отоплением, которые получают субсидии.

Напомним, Кабмин создал рабочую группу для проведения монетизаций субсидий.

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