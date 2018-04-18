Кабмін створив робочу групу для проведення монетизацій субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кабінет міністрів України створив робочу групу з підготовки реалізації монетизації субсидій, яку очолить міністр економічного розвитку Степан Кубів. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 18 квітня, передає кореспондент УНН.
"Я доручив міністру соціальної політики разом з колегами опрацювати питання монетизації субсидій. Я думаю, що цього року, ми цю ситуацію достатньо серйозно зрушимо з місця. Для того, щоб дати людям конкретні гроші і щоб люди використовували ці гроші і забезпечували економію використання ресурсів. Треба створити робочу групу з підготовки реалізації монетизації субсидій. Відповідне рішення ми сьогодні схвалили", - сказав Гройсман.
Він також попросив очолити цю робочу групу міністра економічного розвитку Степана Кубіва.
Як повідомляв УНН, у лютому 2018 року розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у столиці зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 16,9%.