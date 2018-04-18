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Кабмін створив робочу групу для проведення монетизацій субсидій

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кабінет міністрів України створив робочу групу з підготовки реалізації монетизації субсидій, яку очолить міністр економічного розвитку Степан Кубів. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 18 квітня, передає кореспондент УНН.

Кабмін створив робочу групу для проведення монетизацій субсидій

"Я доручив міністру соціальної політики разом з колегами опрацювати питання монетизації субсидій. Я думаю, що цього року, ми цю ситуацію достатньо серйозно зрушимо з місця. Для того, щоб дати людям конкретні гроші і щоб люди використовували ці гроші і забезпечували економію використання ресурсів. Треба створити робочу групу з підготовки реалізації монетизації субсидій. Відповідне рішення ми сьогодні схвалили", - сказав Гройсман.

Він також попросив очолити цю робочу групу міністра економічного розвитку Степана Кубіва.

Як повідомляв УНН, у лютому 2018 року розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у столиці зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 16,9%.

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