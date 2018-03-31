Розмір субсидій киян у лютому зменшився на 26,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У лютому 2018 року розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у столиці зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 16,9%. Про це свідчать дані Головного управління статистики Києва, передає УНН.
"Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 16,9% і становив 1237,7 грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільші субсидій, які отримували кияни, зафіксовано у Святошинському та Шевченківському районах - 1 тис. 535 грн та 1 тис. 397 грн відповідно.
Загалом, минулого місяця у столиці 291,8 тис. домогосподарств отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
Нагадаємо, розмір лютневих субсидій українців зменшився на 36%.