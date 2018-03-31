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Розмір субсидій киян у лютому зменшився на 26,5%

Розмір субсидій киян у лютому зменшився на 26,5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У лютому 2018 року розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у столиці зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 16,9%. Про це свідчать дані Головного управління статистики Києва, передає УНН.

"Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 16,9% і становив 1237,7 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільші субсидій, які отримували кияни, зафіксовано у Святошинському та Шевченківському районах - 1 тис. 535 грн та 1 тис. 397 грн відповідно.

Загалом, минулого місяця у столиці 291,8 тис. домогосподарств отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, розмір лютневих субсидій українців зменшився на 36%.

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