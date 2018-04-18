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Кабмин создал рабочую группу для проведения монетизаций субсидий

Киев • УНН

 • 9884 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Кабинет министров Украины создал рабочую группу по подготовке реализации монетизации субсидий, которую возглавит министр экономического развития Степан Кубив. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 апреля, передает корреспондент УНН.

Кабмин создал рабочую группу для проведения монетизаций субсидий

"Я поручил министру социальной политики вместе с коллегами проработать вопрос монетизации субсидий. Я думаю, что в этом году мы эту ситуацию достаточно серьезно сдвинем с места. Для того, чтобы дать людям конкретные деньги и чтобы люди использовали эти деньги и обеспечивали экономию использования ресурсов. Надо создать рабочую группу по подготовке реализации монетизации субсидий. Соответствующее решение мы сегодня приняли ", - сказал Гройсман.

Он также попросил возглавить эту рабочую группу министра экономического развития Степана Кубива.

Как сообщал УНН, в феврале 2018 размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в столице уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 16,9%.

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