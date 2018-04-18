Кабмин создал рабочую группу для проведения монетизаций субсидий

"Я поручил министру социальной политики вместе с коллегами проработать вопрос монетизации субсидий. Я думаю, что в этом году мы эту ситуацию достаточно серьезно сдвинем с места. Для того, чтобы дать людям конкретные деньги и чтобы люди использовали эти деньги и обеспечивали экономию использования ресурсов. Надо создать рабочую группу по подготовке реализации монетизации субсидий. Соответствующее решение мы сегодня приняли ", - сказал Гройсман.



Он также попросил возглавить эту рабочую группу министра экономического развития Степана Кубива.



Как сообщал УНН, в феврале 2018 размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в столице уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 16,9%.