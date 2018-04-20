Размер субсидий украинцев в марте уменьшился на 62%

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 13788 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 34142 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 59375 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 74036 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 99569 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 137139 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 103942 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 134128 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187128 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 283442 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.1м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 146674 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 136075 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 117734 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 161788 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 107707 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 108498 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 162600 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 405533 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 364092 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 448813 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 11987 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 12603 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 22972 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 33492 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 39463 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Размер субсидий украинцев в марте уменьшился на 62%

Киев • УНН

 • 12655 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Средний размер субсидий на ЖКУ в марте 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 62%, в то же время размер субсидий, предоставляемых наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива увеличился на 8,7%, передает УНН со ссылкой на Госстатистики.

Размер субсидий украинцев в марте уменьшился на 62%

“Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 62% и составил 480,8 грн. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство, предоставляемых наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, в марте 2018 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 8,7% и составил 3 100,6 грн”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в марте 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 6 597,1 тыс. домохозяйств (44% от общего количества домохозяйств страны). Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-марте 2018 года составила 471,1 млн грн, в соответствующем периоде 2017 года — 2065,7 млн грн.

Кроме того, в январе-марте 2018 года 229,4 тыс. домохозяйств были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Количество таких домохозяйств по сравнению с соответствующим периодом 2017 увеличилось в 2,2 раза.

За этот период сумма субсидий наличными, полученных домохозяйствами, составила 438,8 млн грн, за соответствующий период 2017 года — 273,8 млн грн.

Напомним, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, на сегодняшний день нет поводов для глобальных изменений в системе начисления субсидий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88