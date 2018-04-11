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У Києві на Подолі суттєво змінять дорожній рух

У Києві на Подолі суттєво змінять дорожній рух

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. На низці вулиць Подільського району Києва буде значно змінено дорожній рух. Про це йдеться у проекті розпорядження Київської міської державної адміністрації, передає УНН.

Згідно з проектом розпорядження КМДА, планується запровадити односторонній рух на вул.Костянтинівській: від Верхнього Валу до Хорива, від Притисько-Микільської, 8 до Андріївського узвозу.

Односторонній рух буде також на вулиці Хорива: від Набережно-Хрещатицької до Почайнинської; на вулиці Григорія Сковороди: від Волоської до Контрактової площі; на вул.Іллінській: від Набережно-Хрещатицької до Почайнинської.

При цьому двосторонній рух буде введений на вулиці Іллінській: від Почайнинської до Волоської; на вулиці Межигірській: від Григорія Сковороди до Спаської тощо.

Нагадаємо, фотофіксація порушень паркування в Україні запрацює із 27 вересня.

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