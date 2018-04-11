В Киеве на Подоле существенно изменят дорожное движение

Согласно проекту распоряжения КГГА, планируется ввести одностороннее движение на ул.Константиновская от Верхнего Вала до Хорива, от Притисско-Никольской, 8 до Андреевского спуска.

Одностороннее движение будет также на улице Хорива от Набережно-Крещатицкой до Почайнинской; на улице Григория Сковороды: от Волошской до Контрактовой площади; на ул.Ильинской от Набережно-Крещатицкой до Почайнинской.

При этом двустороннее движение будет введен на улице Ильинской от Почайнинской до Волошской; на улице Межигорской от Григория Сковороды до Спасской и тому подобное.

Напомним, фотофиксация нарушений парковки в Украине заработает с 27 сентября.