Розенко заявив про завершення перерахунку військових пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Пенсійний фонд України фактично завершив перерахунок пенсій військовим пенсіонерам. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
"Ми виконали свою обіцянку, що до 1 травня всі пенсії військовим пенсіонерам будуть перераховані. Залишилось буквально 800 справ, які за день-два Пенсійний фонд уточнить, і всі 544 тисячі військових пенсіонерів отримають свій перерахунок в повному обсязі", - сказав він в ефірі одного з телеканалів.
"Найбільший додаток до пенсій отримали ті військовослужбовці, які були ліквідаторами аварії на ЧАЕС", - додав Розенко.
Нагадаємо, у Мінсоцполітики запропонували диференціювати пенсії військових.