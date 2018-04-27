Розенко заявил о завершении пересчета военных пенсий

"Мы выполнили свое обещание, что до 1 мая все пенсии военным пенсионерам будут перечислены. Осталось буквально 800 дел, за день-два Пенсионный фонд уточнит, и все 544 тысячи военных пенсионеров получат свой перерасчет в полном объеме", - сказал он в эфире одного из телеканалов.

"Наибольшую добавку к пенсиям получили те военнослужащие, которые были ликвидаторами аварии на ЧАЭС", - добавил Розенко.

Напомним, в Минсоцполитики предложили дифференцировать пенсии военных.