У Мінсоцполітики запропонували диференціювати пенсії військових
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністерство соціальної політики виступає за диференціацію пенсій військових. Тобто ті військові, які воюють на передовій, мають отримувати вищі пенсії, ніж ті, хто перебуває у тилу. Про це після прес-конференції повідомив журналістам міністр соцполітики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
"У Мінсоцполітики розробили новий закон, який пропонує усунути зрівнялівку для військових пенсіонерів. Військові, які воюють на передовій, мають отримувати вищі пенсії", - сказав Рева.
Водночас, за його словами, таку позицію підтримує лише СБУ, інші силовики виступають проти.
Нагадаємо, Рева пояснив, чому затягується перерахунок військових пенсій.