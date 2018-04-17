Рева пояснив, чому затягується перерахунок військових пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Процес перерахунку та виплати пенсій військовим пенсіонерам затягується через застарілість самої системи перерахунку – він здійснюється у ручному режимі. Про це перед прес-конференцією щодо покращення якості пенсійного обслуговування громадян Пенсійним фондом сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми по новому закону щодо цивільних пенсій зробили перерахунок 10 млн пенсіонерів за тиждень в автоматизованому режимі, то перерахунок пенсій для 536 тисяч військовослужбовців робиться в ручному режимі по спеціальній процедурі, яка є дуже забюрократизованою, та такою, що не відповідає сучасним можливостям. Цей процес тягнеться вже півтора місяці", - пояснив Рева.
Як додав він, Мінсоцполітики буде переконувати і силові відомства, і громадські організації, і депутатів, що необхідний новий закон.
Нагадаємо, близько 90% військовим пенсіонерам уже перерахували пенсії.