Близько 90% військовим пенсіонерам уже перерахували пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Вже 480 тисяч військових пенсіонерів (90%) отримали або їм вже перерахували пенсії. Про це на прес-конференції щодо покращення якості пенсійного обслуговування громадян Пенсійним фондом сказав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
"Починаючи з березня Пенсійний фонд здійснює перерахунок пенсій військовослужбовцям. Він має завершитись до 1 травня. Вже 480 тисяч військових пенсіонерів отримали або їм вже перерахували пенсії - це 90% усіх військових пенсіонерів", - сказав Розенко.
Нагадаємо, у Мінсоцполітики розповіли, чи перераховуватимуть спецпенсії.