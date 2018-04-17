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Близько 90% військовим пенсіонерам уже перерахували пенсії

Близько 90% військовим пенсіонерам уже перерахували пенсії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Вже 480 тисяч військових пенсіонерів (90%) отримали або їм вже перерахували пенсії. Про це на прес-конференції щодо покращення якості пенсійного обслуговування громадян Пенсійним фондом сказав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.

"Починаючи з березня Пенсійний фонд здійснює перерахунок пенсій військовослужбовцям. Він має завершитись до 1 травня. Вже 480 тисяч військових пенсіонерів отримали або їм вже перерахували пенсії - це 90% усіх військових пенсіонерів", - сказав Розенко.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики розповіли, чи перераховуватимуть спецпенсії.

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