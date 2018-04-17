Близько 90% військовим пенсіонерам уже перерахували пенсії

"Починаючи з березня Пенсійний фонд здійснює перерахунок пенсій військовослужбовцям. Він має завершитись до 1 травня. Вже 480 тисяч військових пенсіонерів отримали або їм вже перерахували пенсії - це 90% усіх військових пенсіонерів", - сказав Розенко.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики розповіли, чи перераховуватимуть спецпенсії.