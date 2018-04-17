Около 90% военным пенсионерам уже перечислили пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Уже 480 тысяч военных пенсионеров (90%) получили или им уже перечислили пенсии. Об этом на пресс-конференции по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает корреспондент УНН.
"Начиная с марта Пенсионный фонд осуществляет пересчет пенсий военнослужащим. Он должен завершиться к 1 мая. Уже 480 тысяч военных пенсионеров получили или им уже перечислили пенсии - это 90% всех военных пенсионеров", - сказал Розенко.
Напомним, в Минсоцполитики рассказали, будут ли перечислять спецпенсии.