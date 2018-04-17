Около 90% военным пенсионерам уже перечислили пенсии

"Начиная с марта Пенсионный фонд осуществляет пересчет пенсий военнослужащим. Он должен завершиться к 1 мая. Уже 480 тысяч военных пенсионеров получили или им уже перечислили пенсии - это 90% всех военных пенсионеров", - сказал Розенко.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, будут ли перечислять спецпенсии.