Рева объяснил, почему затягивается перерасчет военных пенсий

"Если мы по новому закону о гражданских пенсиях сделали перерасчет 10 млн пенсионеров за неделю в автоматизированном режиме, то перерасчет пенсий для 536 тысяч военнослужащих делается в ручном режиме по специальной процедуре, которая очень забюрократизированна, и такая, что не соответствует современным возможностям. Этот процесс тянется уже полтора месяца", - пояснил Рева.

Как добавил он, Минсоцполитики будет убеждать и силовые ведомства, и общественные организации, и депутатов, что необходим новый закон.

Напомним, около 90% военным пенсионерам уже перечислили пенсии.