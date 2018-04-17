Рева объяснил, почему затягивается перерасчет военных пенсий
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Процесс пересчета и выплаты пенсий военным пенсионерам затягивается из-за устарелости самой системы перерасчета - он осуществляется в ручном режиме. Об этом перед пресс-конференцией по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"Если мы по новому закону о гражданских пенсиях сделали перерасчет 10 млн пенсионеров за неделю в автоматизированном режиме, то перерасчет пенсий для 536 тысяч военнослужащих делается в ручном режиме по специальной процедуре, которая очень забюрократизированна, и такая, что не соответствует современным возможностям. Этот процесс тянется уже полтора месяца", - пояснил Рева.
Как добавил он, Минсоцполитики будет убеждать и силовые ведомства, и общественные организации, и депутатов, что необходим новый закон.
Напомним, около 90% военным пенсионерам уже перечислили пенсии.