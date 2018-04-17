В Минсоцполитики предложили дифференцировать пенсии военных

"В Минсоцполитики разработали новый закон, который предлагает устранить уравняловку для военных пенсионеров. Военные, воюющие на передовой, должны получать более высокие пенсии", - сказал Рева.

Однако, по его словам, такую ​​позицию поддерживает только СБУ, другие силовики выступают против.

Напомним, Рева объяснил, почему затягивается перерасчет военных пенсий.