В Минсоцполитики предложили дифференцировать пенсии военных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министерство социальной политики выступает за дифференциацию пенсий военных. То есть те военные, которые воюют на передовой, должны получать более высокие пенсии, чем те, кто находится в тылу. Об этом после пресс-конференции сообщил журналистам министр соцполитики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"В Минсоцполитики разработали новый закон, который предлагает устранить уравняловку для военных пенсионеров. Военные, воюющие на передовой, должны получать более высокие пенсии", - сказал Рева.
Однако, по его словам, такую позицию поддерживает только СБУ, другие силовики выступают против.
Напомним, Рева объяснил, почему затягивается перерасчет военных пенсий.