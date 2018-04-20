"Нафтогаз" підвищив травневі ціни для промспоживачів на понад 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. “Нафтоназ України” підвищив травневі ціни на газ для промислових споживачів на 5,2-5,5%, передає УНН з посиланням на повідомленні компанії.
“Нафтогаз України” опублікував цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 травня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з “Нафтогазом”. У порівнянні з цінами на квітень 2018 року, у травні ціни збільшено на 5,2-5,5%“, — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, 28 березня уряд схвалив рішення про продовження покладення спеціальних обов’язків на “Нафтогаз України” до 1 червня 2018 року.
Нагадаємо, голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв під час візиту до США обговорив з американськими високопосадовцями ідею припинення системи покладення на “Нафтогаз” спеціальних обов’язків (ПСО).