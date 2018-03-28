"Нафтогаз" постачатиме газ контрагентам на пільгових умовах до 1 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Уряд схвалив рішення про продовження покладення спеціальних обов'язків на "Нафтогаз України" до 1 червня 2018 року. Про це УНН повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
“Сьогодні ми ухвалили рішення про продовження дії положення до 1 червня 2018 року. Отже пільговики продовжать отримувати газ на попередніх умовах до цієї дати. А 1 червня вже буде визначати подальші кроки”, — сказав він.
Зауважимо, у постанові КМУ від 22 березня 2017 р. № 187 було затверджено, що “Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу” діє до 1 квітня 2018 року.
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При цьому, відповідно до ст. 11 Закону України “Про ринок природного газу” спеціальні обов’язки на учасників ринку можуть покладатися в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.
Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час візиту до США обговорив з американськими високопосадовцями ідею припинення системи покладення на "Нафтогаз" спеціальних обов'язків (ПСО).