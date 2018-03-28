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"Нафтогаз" будет поставлять газ контрагентам на льготных условиях до 1 июня

"Нафтогаз" будет поставлять газ контрагентам на льготных условиях до 1 июня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Правительство одобрило решение о продлении возложение специальных обязанностей на "Нафтогаз Украины" до 1 июня 2018 года. Об этом УНН сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Сегодня мы приняли решение о продлении действия положения до 1 июня 2018 года. Итак льготники продолжат получать газ на прежних условиях до этой даты. А 1 июня уже будет определять дальнейшие шаги", - сказал он.

Заметим, что в постановлении КМУ от 22 марта 2017 №187 было утверждено, что "Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" действует до 1 апреля 2018 года.

При этом, согласно ст. 11 Закона Украины "О рынке природного газа" специальные обязанности участников рынка могут полагаться в объеме и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины после консультаций с Секретариатом Энергетического Сообщества.

Напомним, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время визита в США обсудил с американскими высокопоставленными идею прекращения системы возложении на "Нафтогаз" специальных обязанностей (ПСО).

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