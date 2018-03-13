Коболєв на зустрічах у США обговорив ідею скасування спеціальних обов'язків "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час візиту до США обговорив з американськими високопосадовцями ідею припинення системи покладення на "Нафтогаз" спеціальних обов'язків (ПСО). Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення компанії у Facebook.
"Андрій Коболєв провів низку зустрічей в США, в тому числі з заступником голови Державного департаменту США Вессом Мітчеллом та сенатором Роном Джонсоном. Говорили про створення ринку газу для населення, необхідність припинення системи покладення на "Нафтогаз" спеціальних обов'язків (ПСО), яка створює значні ризики корупції та виведення грошей з "Нафтогазу" і держбюджету. На кожній зустрічі ми чуємо, що завершення реформи ринку газу в Україні є пріоритетом", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що під час зустрічей у США говорили і про реакцію "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу та падіння іміджу російської держкорпорації у Європі після фактичного саботування цих рішень.
"Реакція "Газпрому" свідчить лише про його ненадійність як постачальника газу до Європи", - наголосили у НАК.
Додамо, Положення про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу вступило в дію з 1 квітня 2017 року. Ним на період з 1 квітня 2017 року по 1 квітня 2018 року покладено обов'язок на НАК "Нафтогаз України" здійснювати продаж/постачання природного газу для визначених споживачів за визначеними цінами та на визначених документом умовах.
Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь НАК "Нафтогаз України" щодо більшості важливих питань в спорі з ПАТ "Газпром". Трибунал підтвердив порушення "Газпромом" зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив компенсацію в розмірі 4,63 млрд дол. "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений в 2014 та 2015 роках.