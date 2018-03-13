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Коболев на встречах в США обсудил идею отмены специальных обязанностей "Нафтогаза"

Коболев на встречах в США обсудил идею отмены специальных обязанностей "Нафтогаза"

Киев  •  УНН

 • 11847 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время визита в США обсудил с американскими высокопоставленными чиновниками идею отмены системы возложения на "Нафтогаз" специальных обязанностей (ВСО). Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение компании в Facebook.

"Андрей Коболев провел ряд встреч в США, в том числе с заместителем председателя Государственного департамента США Уэссом Митчеллом и сенатором Роном Джонсоном. Говорили о создании рынка газа для населения, необходимости прекращения системы возложения на "Нафтогаз" специальных обязанностей (ВСО), которая создает значительные риски коррупции и вывода денег из "Нафтогаза" и госбюджета. На каждой встрече мы слышим, что завершение реформы рынка газа в Украине является приоритетом", - говорится в сообщении.

Также указано, что во время встреч в США говорили и о реакции "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража и падение имиджа российской госкорпорации в Европе после фактического саботажа этих решений.

"Реакция "Газпрома" свидетельствует лишь о его ненадежности как поставщика газа в Европу", - отметили в НАК.

Добавим, Положение о возложении специальных обязанностей (ВСО) на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа вступило в действие с 1 апреля 2017 года. Им на период с 1 апреля 2017-го по 1 апреля 2018 года возложена обязанность на НАК "Нафтогаз Украины" осуществлять продажу/поставку природного газа для определенных потребителей по определенным ценам и на определенных документом условиях.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с ПАО "Газпром". Суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долл. "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" около 2,56 млрд долл., с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

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