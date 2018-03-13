Коболев на встречах в США обсудил идею отмены специальных обязанностей "Нафтогаза"

КИЕВ. 13 марта. УНН. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время визита в США обсудил с американскими высокопоставленными чиновниками идею отмены системы возложения на "Нафтогаз" специальных обязанностей (ВСО). Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение компании в Facebook.