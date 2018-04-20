"Нафтогаз" повысил майские цены для промпотребителей на более чем 5%

“Нафтогаз Украины” опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 мая 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с “Нафтогазом”. По сравнению с ценами на апрель 2018 года, в мае цены увеличены на 5,2-5,5%“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, 28 марта правительство приняло решение о продлении возложение специальных обязанностей на “Нафтогаз Украины” до 1 июня 2018 года.

Напомним, председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев во время визита в США обсудил с американскими высокопоставленными лицами идею прекращения системы возложении на “Нафтогаз” специальных обязанностей (ВСО).