Українці зможуть їздити до провінції Китаю без віз
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Україну включено до переліку держав, громадяни яких можуть в’їжджати та перебувати на території провінції Китаю Хайнань без віз строком до 30 днів, передає УНН із посиланням на прес-службу МЗС України.
Як повідомили у прес-службі, спрощений порядок в’їзду застосовуватиметься з 01 травня 2018 року для туристичних поїздок як в рамках групових турів, так і для індивідуальних подорожей.
Як повідомляв УНН, Україна та Уругвай домовились про безвізовий режим.
Крім того, Україна і Македонія найближчим часом підпишуть угоду щодо безвізового режиму, а також покращення функціонування зони вільної торгівлі між державами.