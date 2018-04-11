Україна і Македонія найближчим часом підпишуть угоду про безвіз
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Україна і Македонія найближчим часом підпишуть угоду щодо безвізового режиму, а також покращення функціонування зони вільної торгівлі між державами. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває в Македонії з візитом, передає УНН.
“На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про безвіз — текст майже готовий — і покращимо функціонування нашої ЗВТ. А загалом — у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працюватимемо”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 15 березня Президент України Петро Порошенко підписав указ про запровадження тимчасового безвізового режиму для громадян Македонії.
Безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Республіки Македонія запроваджено на період з 16 березня 2018 року до 15 березня 2019 року. Термін їх перебування в Україні не має перевищувати 90 днів протягом 180 днів.
На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про #безвіз - текст майже готовий - і покращимо функціонування нашої #ЗВТ. А загалом – у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працюватимемо :) pic.twitter.com/vvCJcTfxSJ— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.