Українці зможуть подорожувати без віз в Уругвай
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Україна та Уругвай домовились про безвізовий режим, передає УНН із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
Як повідомили у прес-службі, у контексті реалізації доручень Президента України щодо лібералізації країнами світу візового режиму для громадян України, директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев здійснює турне країнами Латинської Америки.
Першою країною, куди було здійснено відрядження, став Уругвай.
За результатом зустрічей на високому рівні, зокрема з керівником міграційної служби, керівництвом МЗС, а також з членами парламенту Уругваю, С.Погорельцевим досягнуто домовленості про запровадження безвізових поїздок громадян України та Уругваю.
“Після узгодження необхідних формальностей для підписання та набрання чинності відповідною двосторонньою Угодою, Уругвай стане ще однією країною, куди громадяни України зможуть подорожувати без віз”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна і Македонія найближчим часом підпишуть угоду щодо безвізового режиму, а також покращення функціонування зони вільної торгівлі між державами.