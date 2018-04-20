Украинцы смогут ездить в провинцию Китая без виз
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украина входит в перечень стран, граждане которых могут въезжать и находиться на территории провинции Китая Хайнань без виз сроком до 30 дней, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Как сообщили в пресс-службе, упрощенный порядок въезда будет применяться с 1 мая 2018 года для туристических поездок как в рамках групповых туров, так и для индивидуальных путешествий.
Как сообщал УНН, Украина и Уругвай договорились о безвизовом режиме.
Кроме того, Украина и Македония в ближайшее время подпишут соглашение о безвизовом режиме, а также улучшения функционирования зоны свободной торговли между государствами.