Украинцы смогут ездить в провинцию Китая без виз

Как сообщили в пресс-службе, упрощенный порядок въезда будет применяться с 1 мая 2018 года для туристических поездок как в рамках групповых туров, так и для индивидуальных путешествий.

Как сообщал УНН, Украина и Уругвай договорились о безвизовом режиме.

Кроме того, Украина и Македония в ближайшее время подпишут соглашение о безвизовом режиме, а также улучшения функционирования зоны свободной торговли между государствами.