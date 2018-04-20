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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы смогут ездить в провинцию Китая без виз

Киев • УНН

 • 11854 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украина входит в перечень стран, граждане которых могут въезжать и находиться на территории провинции Китая Хайнань без виз сроком до 30 дней, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Украинцы смогут ездить в провинцию Китая без виз

Как сообщили в пресс-службе, упрощенный порядок въезда будет применяться с 1 мая 2018 года для туристических поездок как в рамках групповых туров, так и для индивидуальных путешествий.

Как сообщал УНН, Украина и Уругвай договорились о безвизовом режиме.

Кроме того, Украина и Македония в ближайшее время подпишут соглашение о безвизовом режиме, а также улучшения функционирования зоны свободной торговли между государствами.

Украинские Национальные Новости

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