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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Що зміниться з 1 травня: субсидії, тарифи і формат операції на Донбасі

Київ • УНН

 • 18291 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. У травні в Україні перепризначать субсидії населенню, при цьому субсидіювання працюватиме за новими правилами. Також повинен стартувати пілотний проект щодо електронного рецепта. Зміниться і низка тарифів. Чого ще чекати у травні, пропонує оглянути УНН.

Що зміниться з 1 травня: субсидії, тарифи і формат операції на Донбасі

Субсидії

Кожного року у травні органи соціального захисту населення здійснюють перепризначення субсидій на новий період, відповідно, розраховуючи розмір допомоги на літній період. У травні органи соцзахисту братимуть до уваги доходи людей, отримані у третьому і четвертому кварталах 2017 року.

При цьому починає працювати оновлена програма надання субсидій. Це крок на шляху до їх монетизації. Уже в наступному опалювальному сезоні очікується, що субсидії будуть видаватись живими грошима.

Крім того, люди, які, як зазначили в уряді, приховують свої статки, не зможуть користуватися програмою. 

Переважній більшості громадян, які отримують субсидії і не мають щойно куплених предметів розкоші, нових автомобілів, або у складі сімей яких немає працездатних осіб, що декларують нульові ставки доходу, - загалом це приблизно 80-85% нинішніх субсидіантів - як і раніше державна допомога буде перепризначена в автоматичному режимі і без необхіднпості звертатися до органів соціального захисту. Натомість у зв’язку з введенням нових правил близько 15% громадян потрібно буде звернутися до органів соцзахисту за переоформленням субсидії.

Також з 1 травня 2018 року діє нове правило: субсидія відміняється, якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку – 200 кв. м. Окрім того з 1 травня соціальна норма на газове опалення становитиме 4,5 куб. м на 1 кв. м площі, електроопалення – 30 кВт/год на 1 кв. м площі.

У травні реєстр субсидіантів мають зробити публічним. Кожен громадянин України зможе у нього увійти, пообіцяв раніше міністр соціальної політики Андрій Рева.

Кабмін затвердив положення про єдиний держреєстр отримувачів субсидій ще у березні. Тоді у Мінсоцполітики казали, що доступ до реєстру буде відкритий лише для Мінсоцполітики та місцевих органів соціального захисту населення для призначення субсидій.

Пенсії

До 1 травня всі пенсії військовим пенсіонерам мали бути перераховані. Загалом 544 тисячі військових пенсіонерів повинні отримати свій перерахунок в повному обсязі, заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

З його слів, найбільший додаток до пенсій отримали ті військовослужбовці, які були ліквідаторами аварії на ЧАЕС. 

Крім того, очікується, що у травні українці зможуть отримати довідку про розмір пенсії та зарплати онлайн. Раніше це анонсував голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний. 

Зміна АТО на операцію Об'єднаних сил

Формат АТО змінився на операцію Об'єднаних сил. Президент передав управління операцією на Донбасі командувачу Об’єднаних сил Наєву. 

У зонах безпеки та районі бойових дій із оголошенням Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України рішення про початок проведення операції Об'єднаних сил діятиме особливий порядок

Волонтер Роман Донік у Facebook опублікував перелік населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, які входять до зони бойових дій відповідно до нових правил у зв'язку з початком проведення Операції об'єднаних сил.

Ліміти відкритої валютної позиції для банків

З 1 травня цього року ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) буде збільшено з 1% до 3%, ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) – зменшено з 10% до 8%. Це дозволить банкам більш ефективно розподіляти валютні ризики

Запуск електронного рецепта

Українці уже в травні зможуть отримувати ліки за електронним рецептом. Таке раніше пообіцяла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Уже цього місяця цей пілотний проект має стартувати у Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську, Черкасах і Бахмуті. 

Проїзд у поїздах

У травні може відбутися підвищення тарифів на пасажирські залізничні перевезення. Зі слів в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, це може статися після святкового періоду. Раніше "Укрзалізниця" відклала підняття цін на квитки, хоча воно очікувалося ще у квітні. 

Плата за дротове радіо

З 1 травня ПАТ "Укртелеком" підвищує абонентську плату для фізичних осіб на послуги проводового радіомовлення до 26 грн/місяць з ПДВ. Це стосується користування основною радіоточкою та основною радіоточкою відомчого радіотрансляційного вузла проводового радіомовлення, повідомили раніше в "Урядовому кур'єрі".

Мобільний зв'язок

Київстар змінює умови застарілих тарифних планів контрактної форми обслуговування. Зміни торкнуться лише 0,3% абонентів Київстар. При цьому, зміни проводяться з урахуванням профіля споживання абонентів, щоб запропоновані тарифні плани відповідали їх потребам в дзвінках та мобільному інтернеті. Міграція абонентів на оновлені тарифні плани відбудеться 1 травня.

Ціна на газ для промисловості

"Нафтогаз" підвищив травневі ціни для промспоживачів на понад 5%. Так, у порівнянні з цінами на квітень 2018 року, у травні ціни збільшено на 5,2-5,5%. 

Ще один безвіз

Українці зможуть їздити до провінції Китаю Хайнань без віз, повідомили раніше у МЗС. Українці зможуть в’їжджати та перебувати на території провінції без віз строком до 30 днів з 1 травня для туристичних поїздок як в рамках групових турів, так і для індивідуальних подорожей. 

Зміни у Києві

Столичні фонтани запрацюють з 1 травня. 

З 1 травня на Подолі буде розширено пішохідну зону на Контрактовій площі та вдосконалено рух транспорту. Нова схема дозволить зменшити затори та створити комфортні умови для пішоходів. 

Шулявський міст у Києві із травня почнуть готувати до реконструкції

У цей час буде змінено схему руху транспорту

Тарифи на опалення і гарячу воду у столиці

Набуло чинності рішення КМДА про тарифи на централізовані опалення і постачання гарячої води для нового КП КМДА "Київтеплоенерго".

При цьому передача майна, що перебувало в управлінні ПАТ “Київенерго”, в експлуатацію КП “Київтеплоенерго” відбуватиметься в два етапи.

З 1 травня в експлуатацію "Київтеплоенерго" переходять котельні, теплові мережі, теплові пункти, лічильники та інше допоміжне майно. Також на першому етапі забезпечується переведення 5114 працівників ПАТ "Київенерго". ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод "Енергія" міське підприємство прийме на баланс з 1 серпня 2018 року, отримавши необхідні ліцензії та дозволи. Так, згідно з рішенням Київради, договір з компанією "Київенерго" на управління ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і заводом "Енергія" продовжено до кінця липня. 

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