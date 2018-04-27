У КМДА показали схему руху транспорту на час реконструкції Шулявського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Підготовка до реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул.Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід) розпочнеться 1 травня, у зв'язку з чим у цьому районі буде змінено рух транспорту. Про це повідомила прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, передає УНН.
Для регулювання руху встановлять три світлофори та перенесуть контактну мережу для безперебійного руху тролейбусів та винесені МАФи з радіусу проведення реконструкції.
Орієнтовна тривалість будівництва - 17 місяців.
У цей час передбачені такі зміни:
Пішоходи будуть користуватися підземними та наземним переходом, де також буде встановлено світлофор.
За дорученням мера Києва Віталія Кличка, рух транспорту Шулявським шляхопроводом через проспект Перемоги планується відновити вже до кінця нинішнього року.
Як повідомляв УНН, Шулявський міст у Києві із травня почнуть готувати до реконструкції.
Нагадаємо, 27 лютого 2017 року ввечері обвалилася частина Шулявського шляхопроводу.