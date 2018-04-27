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У КМДА показали схему руху транспорту на час реконструкції Шулявського мосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Підготовка до реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул.Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід) розпочнеться 1 травня, у зв'язку з чим у цьому районі буде змінено рух транспорту. Про це повідомила прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, передає УНН.

У КМДА показали схему руху транспорту на час реконструкції Шулявського мосту

Для регулювання руху встановлять три світлофори та перенесуть контактну мережу для безперебійного руху тролейбусів та винесені МАФи з радіусу проведення реконструкції.

Орієнтовна тривалість будівництва - 17 місяців.

У цей час передбачені такі зміни:

  • Рух по вулиці Олександра Довженка - вулиці Вадима Гетьмана (у бік Караваєвих дач) пройде по вулиці Антона Цедіка (вул. Ежена Потьє), вулиці Петра Нестєрова з виїздом на проспект Перемоги (на цій ділянці проспекту Перемоги буде встановлено тимчасовий світлофор).
  • По вулиці Гарматній, Виборзькій і з поверненням по вул.Вадима Гетьмана - вулиці Олександра Довженка (в сторону вул.Олени Теліги) буде збережено існуючий виїзд на проспект Перемоги з можливістю прямого перетину проспекту з виїздом на вулицю Олександра Довженка (на цій ділянці також буде встановлено тимчасовий світлофор).
  • Односторонніми будуть вулиці Антона Цедіка (Ежена Потьє) до вулиці Петра Нестєрова і вулиця Петра Нестєрова у напрямку проспекту Перемоги (буде встановлено тимчасовий світлофор).
  • Тролейбусний рух з боку Севастопольської площі по вул. Вадима Гетьмана матиме кінцеву зупинку "Індустріальний міст", з боку вулиці Теліги по вулиці Олександра Довженка - "Івана Гонти".

    • Пішоходи будуть користуватися підземними та наземним переходом, де також буде встановлено світлофор.

    За дорученням мера Києва Віталія Кличка, рух транспорту Шулявським шляхопроводом через проспект Перемоги планується відновити вже до кінця нинішнього року.

    Як повідомляв УНН, Шулявський міст у Києві із травня почнуть готувати до реконструкції.

    Нагадаємо, 27 лютого 2017 року ввечері обвалилася частина Шулявського шляхопроводу.

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