В КГГА показали схему движения транспорта на время реконструкции Шулявского моста
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Подготовка к реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод) начнется 1 мая, в связи с чем в этом районе будет изменено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.
Для регулирования движения будут установлены 3 светофора, перенесена контактная сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесены МАФы с радиуса проведения реконструкции.
Ориентировочная продолжительность строительства - 17 месяцев.
В настоящее время предусмотрены следующие изменения:
Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходами, где также будет установлен светофор.
По поручению мэра Киева Виталия Кличко, движение транспорта по Шулявскому путепроводу через проспект Победы планируется возобновить уже к концу нынешнего года.
Как сообщал УНН, Шулявский мост в Киеве с мая начнут готовить к реконструкции.
Напомним, 27 февраля 2017 года вечером обвалилась часть Шулявского путепровода.