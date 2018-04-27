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В КГГА показали схему движения транспорта на время реконструкции Шулявского моста

Киев • УНН

 • 22435 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Подготовка к реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод) начнется 1 мая, в связи с чем в этом районе будет изменено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.

В КГГА показали схему движения транспорта на время реконструкции Шулявского моста

Для регулирования движения будут установлены 3 светофора, перенесена контактная сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесены МАФы с радиуса проведения реконструкции.

Ориентировочная продолжительность строительства - 17 месяцев.

В настоящее время предусмотрены следующие изменения:

  • Движение по улице Александра Довженко - улице Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) пройдет по улице Антона Цедика (ул.Эжена Потье), улице Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор).
  • По улице Гарматной, Выборгской и с возвращением по ул.Вадима Гетьмана – улице Александра Довженко (в сторону ул. Елены Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на улицу Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор).
  • Односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до улицы Петра Нестерова и улица Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор).
  • Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост", со стороны улицы Телиги по улице Александра Довженко - "Ивана Гонты".

    • Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходами, где также будет установлен светофор.

    По поручению мэра Киева Виталия Кличко, движение транспорта по Шулявскому путепроводу через проспект Победы планируется возобновить уже к концу нынешнего года.

    Как сообщал УНН, Шулявский мост в Киеве с мая начнут готовить к реконструкции.

    Напомним, 27 февраля 2017 года вечером обвалилась часть Шулявского путепровода.

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