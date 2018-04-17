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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21263 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Українці зможуть отримати довідку про розмір пенсії та зарплати онлайн

Київ • УНН

 • 32193 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Пенсійний фонд через місяць запустить сервіс, який дозволить отримувати довідки про розмір пенсій та зарплат, а також сплачені внески дистанційно. Про це на прес-конференції щодо покращення якості пенсійного обслуговування громадян Пенсійним фондом сказав голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний, передає кореспондент УНН.

Українці зможуть отримати довідку про розмір пенсії та зарплати онлайн

"Пенсійний фонд розширює перелік послуг, які надаються дистанційно. Зокрема для користувачів веб-порталу Пенсійного фонду через місяць буде запущено сервіс дистанційного отримання довідок про розмір пенсій, розмір заробітної плати та сплачені внески", - сказав Зарудний.

Крім того, як уточнив він, до кінця року також з'являться сервіси захищеної комунікації з українцями через sms-повідомлення, месенджери та контакт-центр Пенсійного фонду.

Нагадаємо, близько 90% військовим пенсіонерам уже перерахували пенсії.

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