Украинцы смогут получить справку о размере пенсии и зарплаты онлайн

"Пенсионный фонд расширяет перечень услуг, предоставляемых дистанционно. В частности для пользователей веб-портала Пенсионного фонда через месяц будет запущен сервис дистанционного получения справок о размере пенсий, размер заработной платы и уплаченные взносы", - сказал Зарудный.



Кроме того, как уточнил он, до конца года также появятся сервисы защищенной коммуникации с Украинской через sms-сообщения, мессенджеры и контакт-центр Пенсионного фонда.

Напомним, около 90% военным пенсионерам уже перечислили пенсии.