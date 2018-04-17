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Украинцы смогут получить справку о размере пенсии и зарплаты онлайн

Киев • УНН

 • 32191 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Пенсионный фонд через месяц запустит сервис, который позволит получать справки о размере пенсий и зарплат, а также уплаченные взносы дистанционно. Об этом на пресс-конференции по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом сказал председатель правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный, передает корреспондент УНН.

Украинцы смогут получить справку о размере пенсии и зарплаты онлайн

"Пенсионный фонд расширяет перечень услуг, предоставляемых дистанционно. В частности для пользователей веб-портала Пенсионного фонда через месяц будет запущен сервис дистанционного получения справок о размере пенсий, размер заработной платы и уплаченные взносы", - сказал Зарудный.

Кроме того, как уточнил он, до конца года также появятся сервисы защищенной коммуникации с Украинской через sms-сообщения, мессенджеры и контакт-центр Пенсионного фонда.

Напомним, около 90% военным пенсионерам уже перечислили пенсии.

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