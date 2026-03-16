Саперы МВД за неделю обезвредили 39 неразорвавшихся боевых частей российских ракет - Клименко

$44.140.0350.670.29
ukenru
Эксклюзив
16:39 • 2010 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Эксклюзив
15:36 • 6868 просмотра
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
14:52 • 10209 просмотра
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗСPhoto
Эксклюзив
13:54 • 17209 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
13:13 • 10776 просмотра
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
Эксклюзив
16 марта, 11:08 • 14951 просмотра
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
16 марта, 05:44 • 25906 просмотра
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатовPhoto
Эксклюзив
15 марта, 18:40 • 48098 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
15 марта, 17:46 • 58645 просмотра
Израиль готовит масштабную военную кампанию против Ирана на три недели - CNN
15 марта, 13:39 • 48279 просмотра
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
Популярные новости
Саудовская Аравия перенаправляет экспорт нефти из-за угрозы в Ормузском проливе - Bloomberg16 марта, 07:40 • 15810 просмотра
Каллас ответила на слова Трампа с предупреждением союзникам относительно Ормузского пролива с упоминанием об Украине16 марта, 08:57 • 5524 просмотра
Крупнейшие породы собак в мире16 марта, 10:19 • 26421 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне11:53 • 19978 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto12:37 • 16934 просмотра
публикации
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16:16 • 3258 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
13:54 • 17209 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto12:37 • 16938 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне11:53 • 19983 просмотра
Крупнейшие породы собак в мире16 марта, 10:19 • 26426 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 29466 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 40450 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 44872 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 50921 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 44728 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Фокс Ньюс
Бильд

Саперы МВД за неделю обезвредили 39 неразорвавшихся боевых частей российских ракет - Клименко

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Пиротехники ГСЧС и полиции обезвредили 39 боевых частей ракет в шести областях Украины. Специалисты совершили почти 90 выездов для ликвидации последствий атак.

Саперы системы МВД в течение недели обезвредили 39 неразорвавшихся боевых частей российских ракет различных типов. Пиротехники почти 90 раз выезжали на ликвидацию последствий обстрелов в разных регионах Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

По словам министра, в течение недели пиротехники ГСЧС и взрывотехники Национальной полиции работали в Киевской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Саперы системы МВД в течение недели обезвредили 39 неразорвавшихся боевых частей вражеских ракет различных типов

- отметил Клименко.

Одним из примеров работы специалистов стало обезвреживание боевой части ракеты, которой оккупанты недавно пытались ударить по Киеву. Над ликвидацией угрозы более двух часов работали восемь пиротехников ГСЧС.

Благодарю наших саперов за их ежедневную самоотверженную работу. Ваша отвага и профессионализм спасают жизни

- подчеркнул министр.

Клименко также призвал граждан быть осторожными и сообщать о подозрительных предметах экстренным службам.

Если вы обнаружили подозрительный, потенциально опасный предмет, ни в коем случае не приближайтесь и не трогайте его. Сообщите об этом специалистам по номерам 101, 102 или 112

- отметил он.

Приложение 112 Ukraine получило новые важные функции - Клименко озвучил детали12.03.26, 13:51 • 3134 просмотра

Андрей Тимощенков

