Саперы МВД за неделю обезвредили 39 неразорвавшихся боевых частей российских ракет - Клименко

Саперы системы МВД в течение недели обезвредили 39 неразорвавшихся боевых частей российских ракет различных типов. Пиротехники почти 90 раз выезжали на ликвидацию последствий обстрелов в разных регионах Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

По словам министра, в течение недели пиротехники ГСЧС и взрывотехники Национальной полиции работали в Киевской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Одним из примеров работы специалистов стало обезвреживание боевой части ракеты, которой оккупанты недавно пытались ударить по Киеву. Над ликвидацией угрозы более двух часов работали восемь пиротехников ГСЧС.

Благодарю наших саперов за их ежедневную самоотверженную работу. Ваша отвага и профессионализм спасают жизни - подчеркнул министр.

Клименко также призвал граждан быть осторожными и сообщать о подозрительных предметах экстренным службам.

Если вы обнаружили подозрительный, потенциально опасный предмет, ни в коем случае не приближайтесь и не трогайте его. Сообщите об этом специалистам по номерам 101, 102 или 112 - отметил он.

