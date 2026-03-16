Сапери МВС за тиждень знешкодили 39 нездетонованих боєчастин російських ракет - Клименко

Сапери системи МВС упродовж тижня знешкодили 39 нездетонованих бойових частин російських ракет різних типів. Піротехніки майже 90 разів виїжджали на ліквідацію наслідків обстрілів у різних регіонах України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, протягом тижня піротехніки ДСНС та вибухотехніки Національної поліції працювали у Київській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Сапери системи МВС упродовж тижня знешкодили 39 нездетонованих боєчастин ворожих ракет різних типів - зазначив Клименко.

Одним із прикладів роботи фахівців стало знешкодження бойової частини ракети, якою окупанти нещодавно намагалися вдарити по Києву. Над ліквідацією загрози понад дві години працювали вісім піротехніків ДСНС.

Дякую нашим саперам за їхню щоденну самовіддану роботу. Ваша відвага та професіоналізм рятують життя - наголосив міністр.

Клименко також закликав громадян бути обережними та повідомляти про підозрілі предмети екстреним службам.

Якщо ви виявили підозрілий, потенційно небезпечний предмет, у жодному разі не наближайтеся та не чіпайте його. Повідомте про це фахівцям за номерами 101, 102 або 112 - зазначив він.

