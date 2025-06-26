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Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
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Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
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Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине

Киев • УНН

 • 4550 просмотра

Саммит НАТО в Гааге завершился согласием большинства стран Альянса повысить расходы на оборону до 5%. Украина принимала участие в качестве почетного гостя.

Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине

В среду, 25 июня, завершился самый короткий и самый дорогой в истории саммит Североатлантического Альянса (НАТО). Его главным событием стало согласие практически всех стран членов Альянса повысить свои расходы на оборонный сектор до 5%. Также на повестке дня участников саммита была и война россии против Украины. Будет ли саммит в Гааге иметь последствия для Украины и может ли наше государство надеяться на дальнейшую поддержку в своей борьбе против агрессора выяснял журналист УНН.

Саммит НАТО и Украина

В целом саммит НАТО в Гааге продемонстрировал изменение некоторых подходов. Особенно, что касается нас, Украины, то впервые за годы войны мы принимали участие в этом саммите не как потенциальный член НАТО, а в качестве почетного гостя и партнера по отдельным направлениям. Несмотря на приглашение Президента Владимира Зеленского и украинской команды на саммит НАТО, мы видим, что Украина не смогла принять участие во всех рабочих встречах

- пояснил политолог Руслан Бортник.

Политолог также обратил внимание, что в Декларации НАТО хоть и гарантируется безусловная поддержка Украины на будущее (военная, финансовая, политическая), но уже нет заявлений, которые были в декларациях Вильнюсского саммита или Вашингтонского саммита о том, что Украина имеет право и возможность стать членом Альянса. Вместе с тем, произошло изменение в отношении к государству-агрессору российской федерации.

Очевидным является изменение подхода к Украине, так же как очевидным является изменение подхода к россии. Теперь говорится о долгосрочной угрозе, которую представляет россия, а не о непосредственной угрозе, как это было в заявлениях Вильнюсского и Вашингтонского саммитов НАТО

- пояснил Бортник.

Эксперт также указал на главенствующую роль Дональда Трампа, который сумел достичь своей главной цели – европейские партнеры согласились на увеличение оборонных расходов до 5%.

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Оборонные расходы на уровне 5%

"Саммит НАТО в Гааге в значительной степени прошел под эгидой Дональда Трампа. И целью поездки украинской делегации была именно встреча с Дональдом Трампом. Трамп сумел формально достичь тех требований, которые он ставил к своим европейским союзникам, например, относительно повышения до 5% расходов на оборону в рамках НАТО", - отметил Бортник.

Политолог добавил, что принцип, по которому были достигнуты договоренности относительно расходов на оборону, не гарантирует достижения такого показателя в ближайшем будущем. Кроме того, крайне трудно спрогнозировать, что произойдет через 10 лет, пока будет происходить такое наращивание возможностей.

"Мы прекрасно понимаем, что так, как это сделано, никто не гарантирует, что такой показатель будет достигнут. 1,5% ВВП пойдет на инфраструктуру, в частности мосты, дороги и другие социальные вложения, которые делают европейские правительства. Эти деньги будут выделяться и на помощь Украине. И только 3,5% пойдут непосредственно на оборону, но и здесь есть большая проблема, потому что это повышение финансирования растянется до 2035 года. А что будет через 5 или 10 лет вряд ли кто-то сможет достоверно спрогнозировать", - пояснил Бортник.

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Встреча Зеленского и Трампа

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский имел встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. Он назвал ее "содержательной" и указал, что они "охватили все действительно значимые вопросы", в том числе прекращение огня, мир и защиту украинцев.

"Продолжительная и содержательная встреча с Президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина Президента, благодарю Соединенные Штаты. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира", - написал Зеленский в соцсетях.

Со своей стороны Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи не говорил с украинским лидером Владимиром Зеленским о прекращении огня и заявил, что украинский лидер был любезен.

"Я только хотел поинтересоваться его делами. У нас были тяжелые времена, но он был очень любезным. Я был очень рад его видеть. Это была замечательная встреча. Я думаю, что это прекрасное время, чтобы прекратить войну", - заявил Трамп.

По мнению Руслана Бортника, встреча Зеленского и Трампа, хоть и была в целом довольно позитивной, не имела каких-либо конкретных последствий относительно принятия предложений, с которыми украинская сторона прибыла на саммит НАТО в Гааге.

Встреча Зеленского и Трампа была интересна. С одной стороны Трамп положительно высказывался относительно Президента Украины, чего долго не было. Говорил, что он храбрый человек, что был прекрасный разговор. А с другой стороны, главное с чем мы приехали на эту встречу (предложение совместно разрабатывать дроновые системы, закупка нескольких систем Patriot за немецкие деньги в США), было принято к рассмотрению, но однозначного ответа мы так и не получили

- подчеркнул Бортник.

С другой стороны, по мнению эксперта, риторика Трампа также была мягче, чем ожидалось. В частности, он не требовал от украинского лидера осуществить какие-то уступки в сторону россии.

"Вместе с тем Трамп отказался от своего давления на Украину. Многие ожидали, что Трамп будет требовать от Зеленского пойти на какие-то уступки в рамках переговоров с москвой. Этого также не произошло", - подчеркнул Бортник.

Он добавил, что решения саммита НАТО в Гааге не предусмотрели конкретных механизмов относительно их внедрения, поэтому есть риск, что достижения на этом саммите могут носить временный характер.

"В целом была визуально позитивная атмосфера саммита. При этом произошло изменение акцентов в сотрудничестве США с европейскими союзниками НАТО, но без конкретных механизмов достижения. Это может означать, что достижения на саммите в Гааге могут быть чрезвычайно временными", - подытожил Бортник.   

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Украину не ждут в НАТО

На полях саммита в Гааге генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Альянс будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в НАТО.

"Мы стоим с Украиной в ее стремлении к миру и будем поддерживать на ее необратимом пути к членству в НАТО", - сообщил Рютте.

Однако действительно ли НАТО ждет Украину в своих рядах – вопрос открытый. В частности, слова Рютте никак не отражаются в Декларации, которую приняли страны НАТО по результатам саммита.

"Рютте может говорить что угодно. Смотреть надо на документ, на Декларацию, которая отражает позицию всех членов НАТО. Украина хочет акцентировать внимание на положительных аспектах, но документ есть документ", пояснил Бортник.

Он добавил, что анализируя все документы НАТО по Украине за последние 10 лет можно увидеть своеобразный "волнистый" переход – от дорожной карты, кандидатства в НАТО, которое декларировалось в 2023 и 2024 годах и теперь просто констатация факта помощи Украине, но уже без определения политических перспектив.

При этом политолог подчеркнул, что и это решение может носить временный характер. Вполне возможно, что такая позиция придерживается для дальнейших переговоров с россией относительно прекращения огня.

Это решение может быть временным. Сегодня оно обусловлено Трампом и переговорным процессом по Украине. Трамп может показать это путину, как уступку, мол – мы сделали, теперь ты должен согласиться на прекращение огня

- подытожил Бортник.  

НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте25.06.25, 16:08 • 85202 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мирапубликации
Марк Рютте
НАТО
Гаага
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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