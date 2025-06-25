Украину нужно обеспечить всем необходимым, чтобы помешать повторной попытке Путина атаковать — Рютте
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости обеспечения Украины всем необходимым для предотвращения повторной агрессии РФ. НАТО будет поддерживать Украину ради прочного мира.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украину нужно обеспечить всем необходимым, чтобы помешать повторной попытке российского диктатора владимира путина атаковать. Об этом Рютте сообщил на брифинге во время саммита НАТО, пишет УНН.
Нам нужно убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы остановить повторную попытку путина
Он подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину для обеспечения длительного мира.
Мы будем продолжать помогать Украине, чтобы обеспечить длительный мир в будущем
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, назвав ее "содержательной" и указав, что "охватили все действительно значимые вопросы", в том числе прекращение огня, мир и защиту украинцев.
"Продолжительная и содержательная встреча с Президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина Президента, благодарю Соединенные Штаты", - написал Зеленский в соцсетях.