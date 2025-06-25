Украину нужно обеспечить всем необходимым, чтобы помешать повторной попытке Путина атаковать — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украину нужно обеспечить всем необходимым, чтобы помешать повторной попытке российского диктатора владимира путина атаковать. Об этом Рютте сообщил на брифинге во время саммита НАТО, пишет УНН.

Нам нужно убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы остановить повторную попытку путина - отметил Рютте.

Он подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину для обеспечения длительного мира.

Мы будем продолжать помогать Украине, чтобы обеспечить длительный мир в будущем - подчеркнул Рютте.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, назвав ее "содержательной" и указав, что "охватили все действительно значимые вопросы", в том числе прекращение огня, мир и защиту украинцев.

"Продолжительная и содержательная встреча с Президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина Президента, благодарю Соединенные Штаты", - написал Зеленский в соцсетях.