Україну треба забезпечити всім необхідним, щоб завадити повторній спробі путіна атакувати - Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив про необхідність забезпечення України всім необхідним для запобігання повторної агресії рф. НАТО підтримуватиме Україну задля тривалого миру.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україну треба забезпечити усім необхідним, щоб завадити повторній спробі російського диктатора володимира путіна атакувати. Про це Рютте повідомив на брифінгу під час саміту НАТО, пише УНН.
Нам потрібно переконатися, що Україна має все необхідне, щоб зупинити повторну спробу путіна
Він наголосив, що НАТО продовжить підтримувати Україну задля забезпечення тривалого миру.
Ми продовжуватимемо допомагати Україні, щоб забезпечити тривалий мир у майбутньому
Доповненння
Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, назвавши її "змістовною" і вказавши, що "охопили всі дійсно значимі питання", у тому числі припинення вогню, мир та захист українців.
"Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам", - написав Зеленський у соцмережах.