Зеленский рассказал Трампу, что россия передала Украине трупы своих же погибших

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО рассказал, как россия передала Украине трупы своих же погибших во время одного из обменов. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Хорошая встреча с президентом США в Гааге. (...) Рассказал президенту и о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных - написал Зеленский.

Напомним

На полях саммита НАТО 25 июня в Гааге состоялась встреча Зеленского и Трампа, она длилась около 50 минут.

Зеленский подтвердил встречу с Трампом, назвав ее "содержательной" и указав, что "охватили все действительно значимые вопросы", в том числе прекращение огня, мир и защиту украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями встречи с президентом США Дональдом Трампом. В частности, стороны обсудили закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов, возможное совместное производство дронов, обмены пленными и погибшими. Отдельно Зеленский поздравил Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке и рассказал о ситуации на поле боя.