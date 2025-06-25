Зеленський розповів Трампу, що росія передала Україні трупи своїх же загиблих

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО розповів, як росія передала Україні трупи своїх же загиблих під час одного із обмінів. Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.

Хороша зустріч із президентом США в Гаазі. (...) Розповів президенту і про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних - написав Зеленський.

Нагадаємо

На полях саміту НАТО 25 червня у Гаазі відбулася зустріч Зеленського та Трампа, вона тривала близько 50 хвилин.

Зеленський підтвердив зустріч з Трампом, назвавши її "змістовною" і вказавши, що "охопили всі дійсно значимі питання", у тому числі припинення вогню, мир та захист українців

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, сторони обговорили закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст, можливе співвиробництво дронів, обміни полоненими й загиблими. Окремо Зеленський привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході та розповів про ситуацію на полі бою.