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Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
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Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
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Зеленский встретился с лидерами Северной Европы: обсудили ПВО и совместное оборонное производство

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Владимир Зеленский провел встречу с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Переговоры сосредоточились на укреплении военной поддержки Украины, усилении противовоздушной обороны и развитии совместного оборонного производства.

Зеленский встретился с лидерами Северной Европы: обсудили ПВО и совместное оборонное производство

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. В центре внимания на переговорах были: укрепление военной поддержки Украины, прежде всего усиление противовоздушной обороны, нужды фронта и развитие совместного оборонного производства.

Об этом Зеленский сообщил на своей официальной странице в Telegram, передает УНН.

Детали

Провел встречу с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Среди главных тем переговоров – повышение военной поддержки Украины, прежде всего усиление ПВО для защиты жизни, нужды наших воинов для формирования следующих оборонных пакетов, развитие совместного оборонного производства

- написал он.

Также Президент поблагодарил лидеров стран Северной Европы за усилия для достижения справедливого и устойчивого мира. 

Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом25.06.25, 19:35 • 1818 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

политика
Финляндия
Дания
Швеция
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина
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