Зеленский встретился с лидерами Северной Европы: обсудили ПВО и совместное оборонное производство

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. В центре внимания на переговорах были: укрепление военной поддержки Украины, прежде всего усиление противовоздушной обороны, нужды фронта и развитие совместного оборонного производства.

Об этом Зеленский сообщил на своей официальной странице в Telegram, передает УНН.

Детали

Провел встречу с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Среди главных тем переговоров – повышение военной поддержки Украины, прежде всего усиление ПВО для защиты жизни, нужды наших воинов для формирования следующих оборонных пакетов, развитие совместного оборонного производства - написал он.

Также Президент поблагодарил лидеров стран Северной Европы за усилия для достижения справедливого и устойчивого мира.

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