Зеленский встретился с лидерами Северной Европы: обсудили ПВО и совместное оборонное производство
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел встречу с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Переговоры сосредоточились на укреплении военной поддержки Украины, усилении противовоздушной обороны и развитии совместного оборонного производства.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. В центре внимания на переговорах были: укрепление военной поддержки Украины, прежде всего усиление противовоздушной обороны, нужды фронта и развитие совместного оборонного производства.
Об этом Зеленский сообщил на своей официальной странице в Telegram, передает УНН.
Детали
Провел встречу с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Среди главных тем переговоров – повышение военной поддержки Украины, прежде всего усиление ПВО для защиты жизни, нужды наших воинов для формирования следующих оборонных пакетов, развитие совместного оборонного производства
Также Президент поблагодарил лидеров стран Северной Европы за усилия для достижения справедливого и устойчивого мира.
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