Зеленський зустрівся з лідерами Північної Європи: обговорили ППО та спільне оборонне виробництво

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії. У центрі уваги на переговорах були: зміцнення військової підтримки України, насамперед посилення протиповітряної оборони, потреби фронту та розвиток спільного оборонного виробництва.

Про це Зеленський повідомив на своїй офіційній сторінці в Telegram, передає УНН.

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Провів зустріч із лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії. Серед головних тем перемовин – підвищення військової підтримки України, передусім посилення ППО для захисту життя, потреби наших воїнів для формування наступних оборонних пакетів, розвиток спільного оборонного виробництва - написав він.

Також Президент подякував лідерам країн Північної Європи за зусилля для досягнення справедливого й сталого світу.

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