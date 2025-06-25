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Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
16:35 • 5670 перегляди
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
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Зеленський зустрівся з лідерами Північної Європи: обговорили ППО та спільне оборонне виробництво

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Володимир Зеленський провів зустріч з лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії. Переговори зосередились на зміцненні військової підтримки України, посиленні протиповітряної оборони та розвитку спільного оборонного виробництва.

Зеленський зустрівся з лідерами Північної Європи: обговорили ППО та спільне оборонне виробництво

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії. У центрі уваги на переговорах були: зміцнення військової підтримки України, насамперед посилення протиповітряної оборони, потреби фронту та розвиток спільного оборонного виробництва.

Про це Зеленський повідомив на своїй офіційній сторінці в Telegram, передає УНН.

Деталі

Провів зустріч із лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії. Серед головних тем перемовин – підвищення військової підтримки України, передусім посилення ППО для захисту життя, потреби наших воїнів для формування наступних оборонних пакетів, розвиток спільного оборонного виробництва

- написав він.

Також Президент подякував лідерам країн Північної Європи за зусилля для досягнення справедливого й сталого світу. 

Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом25.06.25, 19:35 • 5454 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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Данія
Швеція
Норвегія
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