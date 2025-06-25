Зеленський зустрівся з лідерами Північної Європи: обговорили ППО та спільне оборонне виробництво
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів зустріч з лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії. Переговори зосередились на зміцненні військової підтримки України, посиленні протиповітряної оборони та розвитку спільного оборонного виробництва.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії. У центрі уваги на переговорах були: зміцнення військової підтримки України, насамперед посилення протиповітряної оборони, потреби фронту та розвиток спільного оборонного виробництва.
Про це Зеленський повідомив на своїй офіційній сторінці в Telegram, передає УНН.
Деталі
Провів зустріч із лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії. Серед головних тем перемовин – підвищення військової підтримки України, передусім посилення ППО для захисту життя, потреби наших воїнів для формування наступних оборонних пакетів, розвиток спільного оборонного виробництва
Також Президент подякував лідерам країн Північної Європи за зусилля для досягнення справедливого й сталого світу.
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом25.06.25, 19:35 • 5454 перегляди