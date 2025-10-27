Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT

В рамках подписанного между Украиной и Швецией соглашения на закупку истребителей JAS 39 Gripen E, шведская группа Saab объявила о планах по открытию завода, на котором будет производиться окончательная сборка компонентов истребителей.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Оборонная группа Saab планирует открыть в Украине завод по окончательной сборке истребителей Gripen. Микаэль Йоханссон, руководитель Saab, заявил, что в рамках соглашения между странами о приобретении истребителей Gripen, речь идет о контракте с Украиной на 100-150 боевых самолетов, что в свою очередь, "удвоит потребности Saab в производстве самолетов Gripen".

Йоханссон сказал, что украинская сделка "более или менее удвоит потребности в мощностях", даже несмотря на то, что Saab инвестировал в производство около 20-30 Gripen в год в Бразилии. Йоханссон добавил, что Saab будет стремиться увеличить мощности в Бразилии и в ряде других стран.

Что касается Украины, в Saab считают, что согласование контракта стало бы огромным толчком для Saab. Ранее оборонная шведская группа продала 60 новейших истребителей Gripen Швеции, 36 истребителей - Бразилии, а также 4 самолета - Таиланду.

Напомним

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает на поставку 150 самолетов JAS 39 Gripen.

Украина может в течение следующих трех лет получить от Швеции до 150 самолетов JAS 39 Gripen в последней модификации E, которая была представлена лишь недавно. В комментарии УНН авиационный эксперт Константин Криволап рассказал об особенностях этих самолетов.