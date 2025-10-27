$42.000.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Шведська група Saab розглядає відкриття заводу в Україні для остаточного складання компонентів винищувачів JAS 39 Gripen E. Це пов'язано з угодою між Україною та Швецією про придбання 100-150 бойових літаків.

Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT

У рамках підписаної між Україною та Швецією угоди на закупівлю винищувачів JAS 39 Gripen E, шведська група Saab оголосила про плани щодо відкриття заводу, на якому буде проводитися остаточна збірка компонентів винищувачів.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Оборонна група Saab планує відкрити в Україні завод з остаточного складання ввинищувачів Gripen. Мікаель Йоханссон, керівник Saab, заявив, що у рамках угоди між країнами щодо придбання винищувачів Gripen, ідеться про контракт з Україною на 100-150 бойових літаків, що у свою чергу, "подвоїть потреби Saab у виробництві літаків Gripen".

Йоханссон сказав, що українська угода "більш-менш подвоїть потреби в потужностях", навіть попри те, що Saab інвестував у виробництво близько 20-30 Gripen на рік у Бразилії. Йоханссон додав, що Saab прагнутиме збільшити потужності в Бразилії і в низці інших країн. 

Щодо України, у Saab вважають, що узгодження контракту стало б величезним поштовхом для Saab. Раніше оборонна шведська група продала 60 новітніх винищувачів Gripen Швеції, 36 винищувачів - Бразилії, а також 4 літаки - Таїланду.

Нагадаємо

На минулому тижні Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на постачання 150 літаків JAS 39 Gripen

Україна може протягом наступних трьох років отримати від Швеції до 150 літаків JAS 39 Gripen в останній модифікації E, яка була представлена лише нещодавно. У коментарі УНН авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів про особливості цих літаків.  

Ігор Тележніков

