Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року - Зеленський

Україна розраховує на постачання 150 літаків JAS 39 Gripen, адже не частина українських гарантій безпеки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

"Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, його треба виконати. Зараз дійсно історичний крок. Домовленість зі Швецією про бойові літаки Gripen - і це хороший вибір. Сильна авіаційна платформа і добре підходить для українських умов.Gripen може виконувати завдання в складних умовах, використовувати різні злітно-посадкові смуги на десятках оперативних аеродромів, що дуже важливо в нинішніх умовах. Ще один із плюсів - економічна складова. Літак - один із найдешевших в експлуатації в своєму класі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що літаки бойові характеристики Gripen не поступаються F-16, а номенклатура озброєння - це різні авіаційні засоби ураження, що є на озброєнні країн НАТО.

"Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України. І перші мають з'явитись вже наступного року. Гріпен для України. Це частина наших гарантій безпеки. Такі повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на 100% і такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичних досягнень. Ми працюємо, щоб повністю реалізувати", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей між країнами. В рамках майбутньої угоди Україна зможе закупити до 150 літаків JAS 39 Gripen в модифікації E.