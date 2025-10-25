Рассчитываем на 150 самолетов Gripen для Украины, и первые должны появиться в следующем году - Зеленский

Украина рассчитывает на поставку 150 самолетов JAS 39 Gripen, ведь это не часть украинских гарантий безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

"Вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Это амбициозная задача, ее нужно выполнить. Сейчас действительно исторический шаг. Договоренность со Швецией о боевых самолетах Gripen - и это хороший выбор. Сильная авиационная платформа и хорошо подходит для украинских условий. Gripen может выполнять задачи в сложных условиях, использовать различные взлетно-посадочные полосы на десятках оперативных аэродромов, что очень важно в нынешних условиях. Еще один из плюсов - экономическая составляющая. Самолет - один из самых дешевых в эксплуатации в своем классе", - сказал Зеленский.

Он отметил, что боевые характеристики самолетов Gripen не уступают F-16, а номенклатура вооружения - это различные авиационные средства поражения, состоящие на вооружении стран НАТО.

"Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины. И первые должны появиться уже в следующем году. Грипен для Украины. Это часть наших гарантий безопасности. Такие воздушные силы, которые смогут защитить наше небо на 100% и такой масштабной сделки по боевой авиации для Украины еще не было. Исторических достижений. Мы работаем, чтобы полностью реализовать", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей между странами. В рамках будущего соглашения Украина сможет закупить до 150 самолетов JAS 39 Gripen в модификации E.