россия выпустила по Украине 108 ударных БПЛА - ПВО сбила 88 целей
Киев • УНН
россия ночью запустила по Украине 108 ударных беспилотников. ПВО уничтожила или подавила 88 целей, зафиксированы попадания в 11 локациях.
В ночь на 6 сентября россия атаковала Украину 108 ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 88 целей. Об этом сообщают Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.
Подробности
В ночь на 6 сентября (с 18:00 5 сентября) противник атаковал 108 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия", а также S8000 "Бандероль" с направлений: миллерово, орёл, курск, ВОТ Донецкой области, Гвардейское - ВОТ АР Крым. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины
По имеющимся данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 82 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов и 6 S8000 "Бандероль".
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 7 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности
Напомним
В результате налёта российских беспилотников на Запорожье пострадали шестеро людей. российский дрон попал в жилой дом, ещё в одном вспыхнул пожар.