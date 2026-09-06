россия выпустила по Украине 108 ударных БПЛА - ПВО сбила 88 целей

В ночь на 6 сентября россия атаковала Украину 108 ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 88 целей. Об этом сообщают Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

В ночь на 6 сентября (с 18:00 5 сентября) противник атаковал 108 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия", а также S8000 "Бандероль" с направлений: миллерово, орёл, курск, ВОТ Донецкой области, Гвардейское - ВОТ АР Крым. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины