росія випустила по Україні 108 ударних БПЛА - ППО збила 88 цілей
Київ • УНН
росія вночі запустила по Україні 108 ударних безпілотників. ППО знищила або подавила 88 цілей, зафіксовано влучання на 11 локаціях.
У ніч проти 6 вересня росія атакувала Україну 108 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 88 цілей. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
Деталі
У ніч на 06 вересня (з 18:00 05 вересня) противник атакував 108 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також S8000 "Бандероль" із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України
За наявними даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 6 S8000 "Бандероль".
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі ворожі БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки
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