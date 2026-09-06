Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до шести
Київ • УНН
Унаслідок нальоту безпілотників на Запоріжжя постраждали шестеро людей. російський дрон влучив у житловий будинок, ще в одному спалахнула пожежа.
Кількість поранених унаслідок "нальоту ворожих безпілотників" на Запоріжжя ввечері 5 вересня зросла до шести. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує УНН.
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Зазначається, що червоний рівень небезпеки по безпілотниках безперервно триває вже більше двох годин.
На різних локаціях постраждали шість людей. Усім надається необхідна медична допомога
Нагадаємо
Ворог увечері в суботу, 5 вересня, атакував Запоріжжя. російський безпілотник ударив по житловому будинку. В іншому будинку через ворожий удар виникло займання. Повідомлялося про трьох постраждалих.
росія атакувала Одесу, Запоріжжя та Кропивницький – є загиблий і постраждалі04.09.26, 07:30 • 33194 перегляди