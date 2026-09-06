Атака дронов на Запорожье: число пострадавших выросло до шести
Киев • УНН
В результате налёта беспилотников на Запорожье пострадали шесть человек. Российский дрон попал в жилой дом, ещё в одном вспыхнул пожар.
Количество раненых в результате "налёта вражеских беспилотников" на Запорожье вечером 5 сентября возросло до шести. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, информирует УНН.
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Отмечается, что красный уровень опасности из-за беспилотников непрерывно сохраняется уже более двух часов.
В разных местах пострадали шесть человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь
Напомним
Враг вечером в субботу, 5 сентября, атаковал Запорожье. российский беспилотник ударил по жилому дому. В другом доме из-за вражеского удара произошло возгорание. Сообщалось о трёх пострадавших.
Россия атаковала Одессу, Запорожье и Кропивницкий — есть погибший и пострадавшие04.09.26, 07:30 • 33208 просмотров