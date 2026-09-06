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The New York Times
Отопление

Атака дронов на Запорожье: число пострадавших выросло до шести

Киев • УНН

 • 728 просмотра

В результате налёта беспилотников на Запорожье пострадали шесть человек. Российский дрон попал в жилой дом, ещё в одном вспыхнул пожар.

Атака дронов на Запорожье: число пострадавших выросло до шести

Количество раненых в результате "налёта вражеских беспилотников" на Запорожье вечером 5 сентября возросло до шести. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что красный уровень опасности из-за беспилотников непрерывно сохраняется уже более двух часов.

В разных местах пострадали шесть человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь

- говорится в сообщении.

Напомним

Враг вечером в субботу, 5 сентября, атаковал Запорожье. российский беспилотник ударил по жилому дому. В другом доме из-за вражеского удара произошло возгорание. Сообщалось о трёх  пострадавших.

Россия атаковала Одессу, Запорожье и Кропивницкий — есть погибший и пострадавшие04.09.26, 07:30 • 33208 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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