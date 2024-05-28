россия вынуждена использовать для торговли с КНР криптовалюту и бартерные сделки - Bloomberg

На фоне западных санкций россиянам все сложнее проводить расчеты в торговле с Китаем. Некоторые компании даже начали использовать криптовалюту, а некоторые просто перешли на бартерную торговлю. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Источники Bloomberg в российских компаниях говорят, что по крайней мере два крупнейших производителя металлов, оба из которых не находятся под санкциями, начали использовать стейблкоин Tether. В некоторых случаях расчеты происходят через Гонконг.

В издании подчеркивают, что переход крупных российских компаний к блокчейну свидетельствует о долгосрочном влиянии международных ограничений в ответ на войну на экономику.

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Отмечается, что российские компании, занимающиеся торговлей металлами и древесиной, с начала войны сталкиваются с проблемами получения платежей за свои товары и закупки оборудования и сырья.

Даже несмотря на то, что Китай не присоединился к санкциям и стал фактически основным экспортным рынком для многих российских товаров, финансовые операции все равно создают сложности для компаний из РФ. На это в частности повлияло заявление Минфина США, который предупредил о вторичных санкциях для кредиторов, которые помогают российским предпринимателям уклоняться от санкций.

Между тем некоторые товарные фирмы избрали другой путь для расчетов по сделкам, который также когда-то считался экзотическим. Как говорят, источники издания, некоторые металлургические компании используют так называемые бартерные сделки, по которым товар обменивается на товары, поставляемые в Россию, полностью избегая трансграничных перевозок.

Дополнение

В Bloomberg объяснили, что использование криптовалюты для платежей не является чем-то необычным для стран, находящихся под санкциями.

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В частности, транзакции по грузам из Венесуэлы, где находятся крупнейшие в мире подтвержденные запасы нефти, все чаще осуществляются с помощью Tether. Многие сделки - которые происходят с большими скидками - заключаются через посредников в Дубае.

Аналитики говорят, что растущая роль криптовалюты в расчетах также свидетельствует об изменении подхода российского центрального банка к этой отрасли, ведь в 2022 году москва рассматривала варианты по запрету криптовалют.

Напомним

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Пекин, хоть и не напрямую, оказывает поддержку России в восстановлении ВПК. Большинство компонентов, а именно военная электроника, которые получает россия получает, идет из Китая.